Conte: manovra per la crescita, nessuna possibilità uscita dall'euro

"Con la manovra economica, evitiamo una stretta recessiva e rilanciamo la crescita grazie agli investimenti e ad un programma di profonde riforme strutturali". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una nota dopo il giudizio dell'agenzia Standard and Poor's. "L'Italia è saldamente collocata all'interno dell'Unione europea e non c'è alcuna possibilità di uscita dall'Ue o dall'Eurozona", ha assicurato.