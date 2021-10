Conte: M5s in prima fila contro Forza Nuova ma non ignorare le proteste

IPA

"Il M5s aderisce e rilancia le iniziative volte allo scioglimento di Forza Nuova e delle altre sigle della galassia eversiva neofascista". Così il leader pentastellato, Giuseppe Conte, sottolineando che "saremo in prima fila per tutte le iniziative parlamentari che muoveranno in tal senso. Sappiamo però che ignorare le proteste di piazza, quelle legittime e pacifiche, non aiuta a lavorare al bene del Paese".