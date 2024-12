Conte: "M5s è la casa di tutti, finita l'epoca delle espulsioni"

Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha parlato in una diretta sul suo profilo Facebook. "La nostra comunità è la casa di tutti gli iscritti ha affermato -. Qui non c'è posto solo per chi ha visto la propria proposta essere votata. È la casa anche per chi aveva una proposta diversa o non ha partecipato al processo costituente. Che magari ha avuto delle perplessità". L'ex premier ha poi aggiunto: "Il dubbio è una virtù purché ci si predisponga al dialogo e non agli insulti. Abbiamo bisogno di chi la pensa diversamente, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Non è più l'epoca delle cacciate e delle espulsioni, o della decisione padronale per cui c'erano espulsioni a tappeto".