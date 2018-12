Conte: "Lega e M5s uniti, gli elettori non capirebbero una rottura"

Le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità e il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani. Lo assicura il premier Giuseppe Conte. "Entrambe le forze politiche - spiega a La Stampa - hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero un'inversione di rotta". Sulla Manovra, Conte assicura che non c'è stata "nessuna deliberata volontà di comprimere il vaglio del Parlamento".