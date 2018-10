Conte: "Italia in buona salute, governo farà sua parte per imprese"

"L'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando la sua visita in Russia, dove ha incontrato degli imprenditori italiani che "portano in alto il made in Italy nel mondo". "Il governo - aggiunge - farà la sua parte per far crescere le imprese italiane. C'è un grande impegno in tal senso, come dimostrano le misure contenute nella Manovra".