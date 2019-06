Conte: "Falso dire che il governo è in stallo, ora via alla Fase 2"

Il governo "ha sempre lavorato ed è entrato nella Fase 2, è falso dire che è in stallo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sottolineando di aver svolto "un lavoro di squadra incredibile con i vicepremier, i ministri e i parlamentari di maggioranza che, anche in contesti delicati, hanno operato con grande abnegazione". Per il premier, il contratto di governo è la modalità "più lineare e trasparente" per formare un esecutivo.