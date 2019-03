Conte: "Dobbiamo avviare nuove opere che servano veramente"

"Dobbiamo avviare opere nuove, ma che servano veramente al Paese e agli interessi dei cittadini". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, durante l'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri Infrastructure nel Veronese. "Con il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, gireremo cantieri non per photo-opportunities ma per mappare il Paese e verificare le criticità", ha aggiunto il presidente del Consiglio.