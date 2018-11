Conte difende la Manovra: è solida, via migliore per ridurre debito

Dopo la bocciatura di Bruxelles, il premier Giuseppe Conte tira dritto e difende la Manovra. "E' solida ed efficace - scrive su Facebook -. Porterò a Bruxelles un piano dettagliato delle nostre riforme, con particolare riguardo a quello per le infrastrutture materiali e immateriali". "Andiamo avanti - continua il premier - convinti che questa sia la strada migliore anche per ridurre il debito con vantaggio per il nostro Paese e per l'Europa".