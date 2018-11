Conte: "Con Ue dialogo indispensabile per trovare soluzione"

"Il dialogo con l'Europa continua, dialogo indispensabile per arrivare a soluzioni che siano soddisfacenti per tutti, Italia in primis". Lo scrive, in un post su Facebook, il premier Giuseppe Conte dopo il vertice Ue. "Ho spiegato ai nostri interlocutori che non intendiamo avviare uno scontro ideologico ma, molto più pragmaticamente, stiamo lavorando per garantire un presente e un futuro migliore agli italiani", aggiunge.