Conte: "Con spinta pagamenti digitali in un anno possibile taglio tasse"

"Dobbiamo pagare tutti di meno, perché la pressione fiscale è elevata, non possiamo affidarci al turista di turno ma pagare tutto col digitale. In un anno in cui ci adeguiamo a queste regole paghiamo tutti meno, è una promessa". Lo ha detto Giuseppe Conte rispondendo a dei commercianti mentre si recava a piedi a palazzo Chigi.