Conte bis, Salvini: il 19 ottobre in piazza contro il governo

Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il governo M5s-Pd: "Il 19 ottobre a Roma grande giornata di orgoglio italiano". Lo ha annunciato durante una diretta Facebook. "Sarà la giornata dell'orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un governo che non nasce la notte a Parigi o Bruxelles e che per questo viene ricompensato", ha detto.