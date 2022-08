Conte attacca Letta: "Sull'energia noi incalzavamo Draghi, tu distratto da furia bellicista"

Dopo l'affondo di Enrico Letta, arriva la replica di Giuseppe Conte sull'energia.

"Enrico rispondo alla tua domanda: mentre noi incalzavamo Draghi proponendo soluzioni straordinarie e tempestive contro il carobollette e gli stipendi troppo bassi, forse tu eri distratto tra furia bellicista per il conflitto in Ucraina, armi e inceneritori da piazzare nei decreti", ha attaccato il leader del M5s. "Se avessi sostenuto quelle nostre proposte - ha affermato su Facebook -, ora avremmo soluzioni per imprese e famiglie: nel Conte II con un Pd più attento a questi temi lo abbiamo fatto".