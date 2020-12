Conte all'evento Ri-Nascita Italia: "Dietro al Recovery Fund un percorso cristallino"

"Fra qualche giorno sarò a Bruxelles per discutere del Recovery Fund , voglio rassicurare tutti: dietro la nebbia delle polemiche, dei distinguo, pur legittimi, c'è un percorso veloce e cristallino per valorizzare al massimo quella che per l'Italia è una occasione storica, con 209 miliardi che devono cambiare le nostre vite". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , in un messaggio all'evento Ri-Nascita Italia , iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli .

Mattarella: "Massimo sforzo per assicurare una concreta prospettiva di futuro migliore alle giovani generazioni" - "Serve uno sforzo collettivo, che coinvolga istituzioni, parti sociali e società civile, il cui successo richiede un ampio contributo sia del settore pubblico sia di quello privato, per conseguire risultati tangibili e assicurare una concreta prospettiva di futuro migliore alle giovani generazioni".

Conte: "La presidenza italiana del G20 è una opportunità unica" - "Abbiamo cercato di cogliere il massimo dall'esperienza della scorsa primavera, velocizzando gli aiuti economici. Abbiamo rafforzato gli interventi a favore di autonomi, professionisti e imprese, sospeso e rinviato tasse e contributi. Nella Legge di Bilancio ci saranno acceleratori di sviluppo e crescita: penso alla fiscalità di vantaggio al Sud, agli sgravi per le assunzioni di giovani e donne, al piano Transizione 4.0, al Superbonus come 'moltiplicatore sostenibile' della nostra economia. Da pochi giorni, inoltre, è iniziata la presidenza italiana del G20: avremo una opportunita' unica per contribuire a dare risposte all'altezza dei grandi temi globali sui quali saremo impegnati nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Anche noi crediamo nel nuovo Rinascimento su cui vi state confrontando oggi. Siamo convinti che è questo il momento giusto per portare avanti un progetto su misura della grandezza, della qualita' e delle risorse di un grande Paese come il nostro, come l'Italia".

Franceschini: "Serve clima di coesione per ridisegnare il Paese" - "Abbiamo la grande opportunità di ridisegnare il Paese: serve un clima di coesione nazionale, perché i risultati che avremo valgono per le future generazioni e i futuri Governi. C'è un lavoro da fare insieme. Siamo nel pieno dell'emergenza con centinaia morti, abbiamo il dovere di fronteggiare e spiegare che i sacrifici di Natale sono necessari per evitare la terza ondata e poter ripartire senza dover attraversare un altro momento di crisi drammatica".