Conte alle Regioni: "Servono correttezza e collaborazione: non alimentiamo polemiche"

Vertice in videoconferenza a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e le Regioni . Il premier ha sottolineato come la comune battaglia per "per salvare più vite possibili e mettere in sicurezza il nostro Paese" debbe unire tutti. "Questo deve contare più di ogni incomprensione, ora e in futuro. Per questo mi aspetto che la stessa correttezza istituzionale sia mantenuta nelle comunicazioni pubbliche, sui media".