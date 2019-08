Consultazioni, Mattarella convoca Conte per giovedì mattina: il premier al Colle alle 09:30

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del secondo giro di consultazioni per la formazione di un governo ha convocato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 9,30 di domani mattina. La decisione è stata annunciata dal consigliere per la comunicazione Giovanni Grasso. Di Maio: "Conte premier è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare". Zingaretti: serve un governo di svolta politica. Non vogliamo una staffetta.