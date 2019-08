Consultazioni, Zingaretti: "M5s indicherà il premier" | Salvini: "Sarà il governo delle poltrone" | Di Maio: "Accordo col Pd su Conte"

Ore decisive per l'intesa per un governo giallo-rosso e per il futuro della legislatura. Zingaretti accetta il nome di Giuseppe Conte per la premiership ma, ai microfoni dopo le consultazioni al Colle, chiede un governo politico di svolta e che non sia la staffetta del precedente. Silvio Berlusconi auspica un ritorno al voto. Dello stesso avviso anche Salvini: "Sconcerto per un nuovo governo delle poltrone". Di Maio: "Conte premier è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare".