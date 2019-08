Scoppia il caso commissioni, la Lega: "I presidenti non si dimetteranno con il nuovo governo"

"I presidenti di commissione non si dimetteranno. Assolutamente no". Lo ha detto il sottosegretario della Lega Claudio Durigon, al termine della consultazione con Conte alla Camera, spiegando che "i presidenti di commissione sono quelli delle Camere Fico e Casellati: non devono dimettersi e restano al loro posto. Io ad esempio ho votato Fico e ora non chiedo mica che si dimetta".