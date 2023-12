Consulta, Augusto Barbera è il nuovo presidente

Tgcom24

Il neo presidente rimarrà in carica fino al 21 dicembre 2024, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Come primo atto da presidente, il professor Barbera ha nominato vicepresidenti i giudici Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso.

Barbera: "La richiesta del voto di fiducia è una debolezza" Parlando ai giornalisti dopo la sua elezione, Barbera ha affermanto che la richiesta del voto di fiducia "è espressione di una debolezza della maggioranza. I maxi emendamenti sono obbrobriosi perché raccolgono istanze, interessi e progettini che i parlamentari non riescono nemmeno a conoscere e su cui si chiede la fiducia. Tutto questo crea problemi e la Corte costituzionale non può che essere preoccupata da questa alterazione. Stiamo attenti a non trasformare espressioni di debolezza dei governi in espressioni di prevaricazioni. Non ho condannato i maxi emendamenti, ma in assenza di altre regole diventa ahimè inevitabile che vi si debba ricorrere. Con l'auspicio che sia dia più spazio agli emendamenti dei parlamentari".

"Impossibile per la maggioranza occupare la Consulta" "Vari commentatori scrivono che ci sarà assalto all'indipendenza della Corte da parte della maggioranza", ha proseguito il neo presidente della Consulta. "È un allarmismo di un costituzionalismo ansiogeno che non è in linea con le regole vigenti. Oggi non è possibile nessuna occupazione della Corte costituzionale. Se questa maggioranza vuole eleggere il giudice deve mettersi d'accordo con altre forze politiche o presentare un candidato che abbia un successo personale tale da spingere tutte le forze politiche votarlo. La Corte non può occuparla nessuno".

Chi è Augusto Barbera, nuovo presidente della Consulta Giurista di fama, autore prolifico di volumi e saggi sul diritto costituzionale e politico: approdato alla Corte nel 2015, eletto dal Parlamento su indicazione del Pd, Augusto Barbera ne è stato vicepresidente e sino a oggi presidente reggente, da quando a novembre è scaduto il mandato di 9 anni di Silvana Sciarra, a cui ora succede a pieno titolo. Nato ad Aidone, in provincia di Enna, classe 1938, sposato, con due figli, è stato professore ordinario all'Università di Bologna fino al 2010. Laureatosi nel novembre del 1960, si è formato nell'Università di Catania dove, nel 1968, ha conseguito la libera docenza in diritto costituzionale. Nell'ambito dell'attività accademica, è stato professore ordinario di Diritto costituzionale nelle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (dal 1994 al 2010) e dell'Università di Ferrara (dal 1970 al 1977). Ha insegnato Istituzioni di Diritto pubblico nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna (1977-1994) e Diritto costituzionale italiano e comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania (1969-1970). Ha pubblicato 22 volumi e circa 400 tra saggi, note a sentenza, relazioni o interventi a convegni. È stato Direttore, dal 1999 al 2015, di "Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale". È componente del comitato di direzione e del comitato scientifico di diverse riviste, fra cui "Rassegna parlamentare", "Studi parlamentari e di politica costituzionale", "Le istituzioni del federalismo", "Nuova informazione bibliografica", "Autonomie locali e servizi sociali". Inoltre dirige, insieme al professore Andrea Morrone, gli "Annali di diritto costituzionale".