Consip, Renzi: "Noi assolti ma a mio padre hanno rovinato la vita"

"Mio padre e i miei amici che erano coinvolti in quella vicenda sono stati tutti assolti. Mi colpisce che hanno condannato due carabinieri che avevano fatto le indagini su mio padre, e questo in un mondo normale dovrebbe lasciare senza parole". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a "Dritto e Rovescio" su Rete 4 commentando il processo principale sul caso Consip che si è chiuso con due condanne e 8 assoluzioni, tra le quali quella di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, e dell'ex ministro Luca Lotti.

"Io avevo un grande consenso, ho fatto degli errori, ma mi hanno tirato addosso di tutto - ha proseguito Renzi nel suo intervento nello studio di Paolo Del Debbio -. Bisogna aver rispetto per i cittadini, perché a mio padre hanno rovinato la vita. Basta con l'aggressione e con l'odio, ma non per me, per i cittadini. Ci sono un sacco di persone innocenti che pagano sulla loro pelle per queste vicende clamorose", ha aggiunto.