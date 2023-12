Lo ha reso noto il presidente Charles Michel su X. Come sottolineato da fonti informate sul dossier, si tratta di "una decisione presa dal Consiglio europeo che non è stata bloccata da alcuno Stato". Il presidente Zelensky su X: "Vittoria per l'Ucraina e per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza".

Ue apre negoziati anche con la Moldavia, status per la Georgia Il Consiglio europeo ha deciso inoltre di aprire i negoziati anche con la Moldavia e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia. "L'Ue aprirà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo in vista di tale decisione".

Fonti Ue: "Orban non era nella sala, decisione resta valida" Il premier ungherese Viktor Orban non era presente nella sala del Consiglio Europeo quando è stata tenuta la votazione sull'allargamento. Lo precisano fonti europee. Orban ha notificato la sua assenza al presidente Charles Michel e non ha delegato nessun altro leader a rappresentarlo, né per dare un suo assenso né per un dissenso. Quindi Orban viene considerato come "non votante" e la decisione è considerata legalmente valida.

Orban: "Errore avviare negoziati per ingresso Ucraina" In giornata, lo stesso Orban aveva evidenziato molti dubbi sull'adesione di Kiev: "L'Ucraina non è realmente in grado di avviare negoziati, ma a causa della guerra, per ragioni geostrategiche, diciamo politiche, dobbiamo avviare i negoziati con loro. Penso che sia un errore. Questo è un errore, stiamo distruggendo l'Unione Europea", ha spiegato Viktor Orban, in una intervista prima dell'inizio del Consiglio. "L'allargamento non è una questione teorica - aveva spiegato -, è un processo basato sul merito, giuridicamente dettagliato, che ha delle pre condizioni, ce ne sono sette per l'Ucraina e anche nella valutazione della Commissione europea tre su sette non sono state raggiunte, per cui non c'è motivo per negoziarla".

Von der Leyen: "Questo giorno entrerà nella storia dell'Ue" "I leader hanno deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia e di concedere lo status di candidato alla Georgia". Lo ha scritto su X il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Una decisione strategica e un giorno che rimarrà impresso nella storia della nostra Unione. Orgogliosi di aver mantenuto le nostre promesse e felici per i nostri partner".