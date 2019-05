Conflitto di interessi, M5s presenta tre disegni di legge

Sono tre le proposte di legge dell'M5s sul conflitto di interessi. Prima: esclusione da incarichi nel governo statale o locale e nelle Authority per i soggetti titolari, anche per interposta persona, di patrimoni immobiliari o mobiliari superiori ai dieci milioni di euro, fatta eccezione per i titoli di Stato. Seconda: tetto massimo di due mandati e multe per chi non rispetta i criteri su incandidabilità e incompatibilità con le cariche ricoperte. Terza: regolamentazione dell'attività di lobbing.



Esclusione da incarichi governativi - Il testo a prima firma della deputata Anna Macina, oltre a regolare la materia, delega al governo l'adeguamento della disciplina per i "titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione", le varie Authority insomma. Tutti subiranno le regole di incompatibilità che vengono previste per i soggetti titolari, anche per interposta persona, di patrimoni immobiliari o mobiliari oltre i 10 milioni di euro o che abbiano partecipazioni superiori al 2% in imprese con diritti esclusivi, monopoli, radio tv, editoria, Internet o imprese di interesse nazionale.



Proposta di legge a prima firma Dadone sulle incompatibilità - Sul tema il M5s ha pronto anche un testo che la deputata Fabiana Dadone aveva presentato la scorsa legislatura e che ha ripresentato lo scorso luglio. La proposta si limita però solo a riformare il procedimento di verifica dei titoli di ammissione all'ufficio di parlamentare e le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità demandando il giudizio su un eventuale ricorso, da parte di chiunque, alla Corte Costituzionale.



Attività di lobbing - La proposta sul conflitto potrebbe essere inoltre collegata alla regolamentazione dell'attività di lobbing, non solo verso i parlamentari e i membri del governo, ma verso tutti i "decisori pubblici".



Un articolo è dedicato alle cosiddette "porte girevoli" (revolving doors). Dovrebbe inoltre essere introdotto per i parlamentari, i membri del governo, i consiglieri regionali, "un periodo di attesa" dopo la cessazione del mandato prima che possano svolgere attività di rappresentanza di interessi. In questo la proposta ricalca gli obiettivi stabiliti dagli alleati già nel contratto di governo dove, oltre ad allargare l'ambito di applicazione "oltre il mero interesse economico", si punta ad estendere l'applicazione della disciplina a incarichi non governativi, ossia "a tutti quei soggetti che, pur non ricoprendo ruoli governativi, hanno potere e capacita' di influenzare decisioni politiche o che riguardano la gestione della cosa pubblica, come ad esempio i sindaci delle grandi città o i dirigenti delle societa' partecipate dallo Stato".



La "replica" di Salvini - "Siamo pronti a firmare tutto quello che c'è nel contratto di governo anche se, modestamente, tutte le persone che incontro mi chiedono la riduzione delle tasse alle famiglie e alle aziende". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini prima di un comizio ad Albenga, commentando l'invito di Di Maio a firmare la proposta di legge sul conflitto di interessi. "Possiamo parlare di tutte le cose del mondo, ma se non riduciamo le tasse subito perdiamo del gran tempo", ha aggiunto.