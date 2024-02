Comunicato pro-Israele, assegnata la scorta all'ad Rai Roberto Sergio 

L'amministratore delegato della Rai ha ricevuto minacce in seguito al comunicato in cui veniva dichiarata solidarietà a Israele senza menzionare le vittime palestinesi nel conflitto a Gaza. Martedì davanti alle sedi Rai di Torino e Napoli ci sono stati cortei , per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia, durante i quali alcuni manifestanti sono stati presi a manganellate dalla polizia.

Tgcom24

"Mai nella storia della Rai ci si è trovati con un obbligo di scorta per l'ad. Quello che sta accadendo a Roberto Sergio e che ha costretto il ministero dell'Interno a proteggerlo, e' sconcertante. Segno di un'abitudine congenita a sinistra di far tracimare la legittima critica in intolleranza e violenza. Alla solidarieta' doverosa e non rituale, aggiungo all'amico Sergio l'incoraggiamento ad andare avanti nella costruzione di una Rai finalmente equilibrata, e' lo strumento fondamentale con il quale informare i cittadini". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli (FdI).