Comunali, il voto in 34 città siciliane: urne chiuse, iniziato lo spoglio

Seggi chiusi in 34 comuni siciliani , dove si è votato per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Sono stati 469.474 gli elettori chiamati alle urne. Caltanissetta è stato l'unico capoluogo di provincia chiamato al voto e dove ci sarà, come in altri 6 comuni, il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno ottiene il 40% di consensi) il 12 maggio. Forte il calo di affluenza: alle urne il 56,86% degli elettori.

Alle 12 il 15% degli elettori ai seggi - Alle 12 aveva votato il 15,06% degli aventi diritto. Stessa percentuale anche a Caltanissetta, con il 15,01% dei votanti, pari al 2,43% in meno rispetto alle precedenti comunali, secondo i dati diffusi dalla Regione.



Gli altri comuni con il doppio turno sono: Gela (Caltanissetta), Aci Castello (Catania), Bagheria e Monreale (Palermo), Castelvetrano e Mazara del Vallo (Trapani). Nei 27 centri con popolazione inferiore a 15mila abitanti viene eletto chi conquista più voti al primo turno. Lo spoglio delle schede è iniziato dalle 23.



Alle 19 il 45% degli elettori - Alle 19 ha votato il 45% (196.455) dei 436.567 elettori, con Caltanissetta, unico capoluogo, che ha raggiunto il 43,55 % degli elettori il 4,03% in meno rispetto alle precedenti comunali.



Forte il calo dell'affluenza - In Sicilia si è registrato un forte calo di affluenza: ha votato il 56,86% (248.243) dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo al voto, è andato alle urne il 56,70 % degli elettori l'8,16% in meno rispetto alle precedenti comunali. A Castelvetrano, comune sciolto per mafia, il calo dei votanti è pesante: ha votato il 55,28% degli elettori, il 20 % in meno delle precedenti comunali.