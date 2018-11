Commissione Ue, bocciata la Manovra italiana: verso la procedura d'infrazione

"L'analisi presentata in questo rapporto include la valutazione di tutti i fattori rilevanti e in particolare il fatto che le condizioni macroeconomiche, nonostante gli intensificati rischi al ribasso, non possono giustificare il largo gap nella riduzione del debito, dato che il Pil è sopra il 2% dal 2016". Lo scrive la Commissione europea nel rapporto sul debito, sottolineando che "i piani del governo italiano includono una retromarcia su riforme passate, in particolare sulle pensioni".