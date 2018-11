Il flop del collocamento del Btp - L'Italia in concreto, per il momento, non ha intenzione di fare concessioni alle richieste europee. Il flop del collocamento del Btp Italia non impensierisce e le opinioni restano le stesse sul Documento programmatico di bilancio del 23 ottobre: ridurre i target del deficit nominale, e portare il debito su un percorso di discesa agendo sul deficit strutturale perché "con quello che il Governo italiano ha messo sul tavolo, vediamo un rischio che il Paese cammini come un sonnambulo verso l'instabilità", ha detto il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, il più duro nell'analisi economica della Manovra. "Porterà nuova austerity e avrà un impatto negativo sulla crescita, dato che non contiene misure significative per rafforzare il potenziale di crescita, anzi, possibilmente il contrario". Ma resta valido l'invito al dialogo. Anzi, secondo il commissario Moscovici, ora "è più importante che mai" non solo perché può evitare l'apertura ufficiale della procedura per debito, ma perché può tenere a bada i mercati, rassicurati da una Commissione che, come un vigile urbano, interviene per mantenere l'ordine nell'Eurozona, evitando effetti contagio. Prova ne è - fanno notare fonti europee - che lo spread mercoledì ha chiuso in netto calo a 309.



Moscovici: "Spread sale quando il governo parla" - Ma il clima rimane comunque teso, con Moscovici che, criticato nei giorni da Salvini, restituisce le accuse e attacca i toni usati dal vicepremier: "Salvini non è un eroe, per niente. Nessuna istituzione prevede le stime fatte. E non è serio". "Lo spread - aggiunge poi - sale quando parla il governo italiano".



Sanzioni pecuniarie e lo stop dei fondi Ue - Il dialogo, comunque, potrebbe servire anche a gestire i tempi della procedura, che Dombrovskis ritiene si possa avviare anche entro dicembre. Ma non è scontato. Entro 15 giorni gli sherpa dell'Ecofin devono dare l'ok all'opinione di Bruxelles, e solo dopo la Commissione potrà raccomandare l'apertura della procedura chiedendo allo stesso tempo una correzione dei conti da effettuare entro 3-6 mesi, a sua discrezione. Anche questo passaggio deve avere l'ok dell'Ecofin, entro il 1 febbraio. E si puntano già i riflettori sull'Ecofin previsto il 22 gennaio. Le sanzioni pecuniarie e lo stop dei fondi Ue sarebbe solo l'ultimo passaggio di un percorso che non potrà concludersi prima di fine aprile, a ridosso delle Europee.