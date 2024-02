Via libera definitivo alla Commissione di inchiesta sul Covid: bagarre alla Camera

E' stato l'intervento della deputata FdI Alice Buonguerrieri a scatenare il caos in Aula. "FdI ha trascinato in tribunale Conte e Speranza per ottenere la verità ed è solo grazie alle sentenze con cui sono stati condannati che abbiamo potuto conoscere i documenti", ha detto Buonguerrieri, suscitando le proteste delle opposizioni. "E' una menzogna - ha ribattuto il leader M5s - nessuna condanna. Da voi solo propaganda e fake news". L'ex ministro della Salute Speranza ha parlato di "un intervento squadrista inaccettabile".

Bagarre alla Camera , che ha approvato in via definitiva l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid .

Tgcom24

Caos alla Camera e seduta sospesa Buonguerrieri è stata ripetutamente interrotta e il caos alla Camera ha costretto il presidente di turno, Fabio Rampelli, a sospendere la seduta. Alla ripresa, la deputata ha aggiustato il tiro, parlando di "due sentenze del Tar in cui Conte e Speranza sono stati costretti a dare i documenti grazie a FdI".

Buonguerrieri a Conte-Speranza: "Voi condannati" "Questa Commissione - ha detto Buonguerrieri - è ciò che ci chiedono milioni e milioni di italiani, che hanno subito lockdown, greenpass, restrizioni. Soluzioni che non avevano alcun supporto scientifico, ma che sono state adottate come misure di cieca disperazione". E poi ha proseguito: "La Commissione dà la possibilità di spiegare perché mentre scoppiava la pandemia l'Italia regalava mascherine alla Cina, perché in Italia ci sia stato il maggior numero di morti rispetto all'Europa nonostante qui si siano adottate le misure più restrittive, perché si imponevano barriere e dispositivi ai ristoratori, perché si inseguivano le persone sulle spiagge. Magari Conte ci spiegherà quanti soldi sono stati spesi per i vaccini, per i banchi a rotelle, per l'App Immuni, per le mascherine e anche a chi sono finiti questi soldi. E' un dovere indagare su presunti abusi e speculazioni".

Conte: "FdI bugiardi, nessuna condanna" "State creando uno strumento abnorme, quello della Commissione d'inchiesta per attaccare politicamente il governo precedente, ma non governerete a vita e questo potrebbe rivelarsi un pericoloso precedente". Così il leader M5s ha risposto in Aula alla deputata Buonguerrieri che aveva attaccato "Conte e Speranza" definendoli come "il peggior presidente del Consiglio e il peggior ministro della storia". "In Commissione ne vedremo delle belle", ha detto Conte.

Speranza: "Da FdI intervento squadrista" "Io sono a disagio per l'intervento che ho ascoltato - ha affermato Speranza -. Dovrei però forse ringraziare quella deputata: se qualcuno aveva dei dubbi, credo che questo intervento li abbia definitivamente fugati. E' emerso in maniera lampante che l'obiettivo di questa Commissione non sia quello di valutare in maniera seria i fatti, ma di fare propaganda politica. Non ho mai sentito un intervento così, solo per attaccare due esponenti di opposizione.