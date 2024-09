Commissione d'inchiesta sulla gestione Covid, le opposizioni disertano

Le opposizioni non parteciperanno ai lavori della commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid. In vista dell'insediamento, previsto per mercoledì mattina alle 8:30, il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Francesco Boccia spiega infatti: "Allo stato non ci sono le condizioni e dunque non parteciperemo. Il fatto di aver escluso dalla legge istitutiva la possibilità di indagare anche sulle Regioni significa aver affossato di fatto la commissione".