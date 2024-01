Cdm: ok al decreto che rafforza la Cigs per aziende commissariate

Il Cdm ha approvato un decreto legge che prevede garanzie di Cigs (Cassa integrazione straordinaria) per le aziende durante l'eventuale amministrazione straordinaria.

Il testo rafforza inoltre, in caso di ricorso all'amministrazione straordinaria, le misure già presenti nell'ordinamento a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle società in crisi. Il provvedimento prepara infine la strada per l'utilizzo della norma nell'ambito del confronto con ArcelorMittal sull'ex Ilva (Acciaierie d'Italia).