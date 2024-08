Per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel vertice dei leader di maggioranza in programma per il 30 agosto "il problema centrale non sarà certamente il tema della cittadinanza, io porrò il tema ma non sarà quello centrale". Intervenendo in una trasmissione radiofonica e riferendosi al dibattito sullo ius scholae, Tajani ha spiegato che "quello della cittadinanza è un tema che va affrontato ma non è una priorità di questi giorni".