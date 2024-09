Ius Scholae, Svimez: 48.000 bambini potrebbero diventare italiani

Secondo le cifre riportate dal ministero dell'Istruzione e del Merito, i minori stranieri che frequentano la scuola elementare "sono 315.906: il 14% degli iscritti (i dati si riferiscono alla primaria statale e non includono la Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano). Di questi, quattro su cinque provengono da un Paese extracomunitario e circa il 70% sono nati in Italia".





Il rapporto di Svimez ha calcolato che la presenza di bambini figli di cittadini extraeuropei si concentra maggiormente nelle regioni del Nord come Piemonte e Liguria, in particolar modo nelle aree metropolitane "più attrattive in termini di opportunità occupazionali e retributive per i genitori, ma anche di accessibilità e qualità dei diritti essenziali per le famiglie". In Lombardia la percentuale di alunni stranieri nelle scuole elementari è pari al 22%. Al contrario, nelle zone più rurali e quelle del Mezzogiorno si stimano circa cinque bambini stranieri su cento. La Campania vede il 4,5% di minori senza cittadinanza italiana. Fanno eccezione il capoluogo siciliano di Ragusa e alcuni siti nell'entroterra.