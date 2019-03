Cittadinanza a Ramy, Di Maio: "Lo ius soli non è nell'agenda del governo"

"Lo ius soli non è nell'agenda del governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , sottolineando che il tema della cittadinanza per i bambini nati nel nostro Paese "non è nel contratto". A riaccendere il dibattito è stato il caso di Ramy, il 13enne di origine egiziana che ha allertato i carabinieri permettendo il salvataggio dei bambini sull' autobus di Crema dirottato da Sy . Per il leader M5s è "una questione che va affrontata a livello europeo".

Salvini: "La cittadinanza non è un biglietto del luna-park" - Sul tema della cittadinanza, però, il ministro dell'Interno e vicepremier tiene il punto. "Stiamo valutando le carte in modo approfondito, ovviamente non quelle dei bambini ma di chi ci sta attorno. Sono contento che diventare italiani sia così importante ma la cittadinanza non è un biglietto del luna-park. Poi spero che tutto si risolva per il meglio", ha detto.



Prefettura di Cremona ha chiesto il certificato di nascita di Ramy - Intanto la prefettura di Cremona ha chiesto al comune di Crema il certificato di nascita di Ramy per valutare la concessione della cittadinanza al ragazzo di origine egiziane. Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha però posto l'accento su come sia stato "corale" il comportamento degli alunni: "C'era chi distraeva l'attentatore, chi contribuiva a nasconde i telefoni. Credo sia stato il messaggio più importante: si sono salvati insieme".