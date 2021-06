Centrodestra, Tajani: "Federazione? Discutiamo di partito unico"

ansa

"Sogno per le elezioni del 2023 un'unica grande forza del centrodestra, un partito conservatore, liberale, riformista e garantista". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani in merito alla volontà di Matteo Salvini di realizzare una federazione di centrodestra di governo. Tajani ha parlato di un partito unico "che vada da Fratelli d'Italia fino a chi nell'aria riformista non vuole essere sottomesso alla politica della sinistra".