Centrodestra, rabbia Meloni: "Ho scoperto del sì a Mattarella dalla stampa" | Salvini vede Berlusconi e convoca il consiglio federale della Lega

La rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica continua ad agitare le acque nei partiti. Giorgia Meloni si dice "molto arrabbiata" per aver scoperto della scelta del Mattarella bis dalla stampa: "Abbiamo fatto un vertice di centrodestra , nel quale si parlava dell'ipotesi di votare il governo Draghi e mi hanno risposto 'no', poi lo scopro da un'agenzia di stampa. Lo stesso su Mattarella, l'ho scoperto da un'altra agenzia di stampa". Intanto Matteo Salvini cerca una "via d'uscita": vede Silvio Berlusconi e convoca il consiglio federale della Lega per martedì.

Proporzionale o maggioritario? - A 48 ore dalla proclamazione, i riflettori restano puntati soprattutto sulla Lega. Nel frattempo Matteo Renzi, che guarda con interesse alla federazione rilanciata dai "centristi" Toti-Cesa-Lupi, che potrebbe coinvolgere anche i moderati di Forza Italia. Un progetto che prevede una modifica della legge elettorale in senso proporzionale (con un soglia di sbarramento da definire), apertamente osteggiata però da Giorgia Meloni, che spinge per il maggioritario e già al lavoro per ricostruire un centrodestra uscito a pezzi dalla settimana quirinalizia.

Meloni: "Il centrodestra va ricostruito daccapo" - "Sono sempre stata favorevole alle primarie" del centrodestra, "però credo che adesso la coalizione vada ricostruita daccapo, non penso che adesso si possa far finta di niente", afferma Giorgia Meloni. "Bisogna ragionare su un sistema di alleanze nel quale ci sia la ferma volontà, più di ogni altra cosa, di rappresentare questa metà campo. Nella vita le cose le fai se sei determinato, non se dopo la prima caduta si rinuncia".

"Quello che ha fatto Salvini è folle" - La leader di Fratelli d'Italia ha poi definito "folle" la strategia di Salvini. "Folle per lui, non per me. Dieci minuti prima della nota di Mattarella mi ha scritto: 'Se sei nel tuo ufficio salgo'. E poi è uscita la nota di Mattarella. Sono delusa, per il metodo e per il merito. Io chiedo chiarezza: se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra e non ogni volta scegliere il centrosinistra o alleanze di governo".

"Non mi piego e mi alleo con gli italiani" - "Io non mi adeguo, non mi piego", tuona ancora la leader di Fratelli d'Italia. E alla domanda se il suo partito si presenterà insieme al resto del centrodestra nei collegi uninominali alle prossime elezioni risponde: "Vedremo, io oggi ho una difficoltà oggettiva in questo senso".

Salvini convoca il consiglio della Lega - A rispondere all'attivismo della presidente di Fratelli d'Italia, intenzionata a capitalizzare al massimo il momento, c'è però Matteo Salvini, tornato a Milano per preparare il consiglio federale del partito in programma martedì pomeriggio in via Bellerio. Il segretario leghista non sembra voler lasciare la scena all'alleata e rimette sul tavolo l'idea di federazione già lanciata nei mesi scorsi, con scarso successo. "È inutile nasconderci dietro un dito. Le votazioni per il presidente della Repubblica hanno mostrato la potenziale forza, ma anche i limiti, della coalizione di centrodestra come è attualmente", dichiara Salvini spiegando che "è giunto il momento di federarci".

Modello repubblicano americano - Per Salvini solo un nuovo contenitore politico delle forze di centrodestra, "a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi", può agire in modo incisivo. E per questo indica il modello del Partito Repubblicano americano. "Ci troviamo a un bivio. Vivacchiare può significare morire, decidersi per un cambiamento e federarsi è un rischio, ma anche un'opportunità. Ora o mai più".

In Forza Italia, fa sapere il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, la proposta sarà "vagliata attentamente al momento opportuno". Magari tra qualche giorno, visto che solo oggi Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele dopo oltre una settimana di ricovero.