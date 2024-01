Salvini "molla" Solinas per unità Centrodestra, Lega sostiene Truzzu in Sardegna

"L'unità del Centrodestra viene prima delle logiche di partito o personali", così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti sulla ricandidatura di Solinas in Sardegna.

La Lega quindi, all'indomani dell'indagine su corruzione che ha coinvolto il governatore della Sardegna, vira sul candidato di FdI. La conferma arriva dal vicesegretario della Lega, Andrea Crippa: "Oggi si dovrebbe definire la questione del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna, non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Paolo Truzzu".