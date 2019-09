Cei: "No a tentativo introdurre eutanasia in ordinamento"

I vescovi italiani tornano a ribadire la propria "contrarietà al tentativo di introdurre nell'ordinamento pratiche eutanasiche". "È difficile non essere profondamente preoccupati rispetto alla possibilità di ammettere il suicidio assistito, promosso come un diritto da assicurare e come un'espressione della libertà del singolo", ha sottolineato infatti il vicepresidente della Cei, mons. Mario Meini, in apertura del Consiglio episcopale.