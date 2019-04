Cdm, via libera ai decreti legge su sanità e sblocca-cantieri

Il Consiglio dei ministri , riunito a Reggio Calabria , ha approvato il decreto legge sullo sblocca-cantieri . Il provvedimento era stato approvato "salvo intese" dall'esecutivo un mese fa; il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha però reso necessario un secondo passaggio in Cdm a causa del troppo tempo intercorso dal primo "sì". Via libera anche al dl sulla sanità, definito "decreto Calabria" e passato all'unanimità.

Il decreto sblocca-cantieri "ha acquisito la bolllinatura della Regioneria e venerdì mattina dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm a Reggio Calabria.



Conte: "Nessuna sollecitazione da Mattarella" - "E' stato rappresentato da qualche giornale di una sollecitazione veemente del presidente della Repubblica nei miei confronti per il ritardo del decreto sblocca cantieri. Ovviamente, nulla di questo è vero", precisa il premier. Col presidente Mattarella c'è "un rapporto di leale collaborazione, cordiale dal punto di vista umano e rispettoso dei due ruoli", spiega il capo del governo.



"Mattarella ha suggerito esame bis su sblocca-cantieri" - Nel corso del colloquio al Colle, "Mattarella mi ha suggerito, e io ho colto subito questo suggerimento - precisa Conte -, di riportare il dl sblocca-cantieri in Cdm per una sua approvazione formale, visto che era stato approvato salvo intese e queste intese si sono trasformate in un'intensa attività di confronto anche tecnico".