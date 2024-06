Il Cdm delibera la sospensione del presidente Agenas Enrico Coscioni

Il Cdm, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha autorizzato la sospensione di Enrico Coscioni dalla guida dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La scelta è stata presa a seguito di un'ordinanza penale che ha disposto la misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio della professione medica nei confronti di Coscioni, in relazione a fatti occorsi in occasione di un intervento chirurgico presso l’Azienda Ospedaliera di Salerno.