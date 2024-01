Ok del Cdm all'election day: si voterà l'8 e il 9 giugno | Partite Iva, via libera al concordato biennale | Al via l'iter per la cessione di una quota di Poste

Il Cdm ha approvato anche il decreto legislativo con "disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" per le partite Iva.

Dal Consiglio dei ministri è arrivato inoltre l'ok al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer e al disegno di legge con "disposizioni in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale".

Via libera a norme importanti per gli anziani

Il Consiglio dei ministri ha poi approvato anche un provvedimento "molto importante e atteso che riguarda gli anziani, nell'esercizio di una delega di una legge che il Parlamento ha approvato qualche mese fa praticamente all'unanimità". Lo ha riferito il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, sottolineando che "dopo il varo della delega è stato costituito un gruppo di lavoro tra le varie amministrazioni interessate, lavoro, salute e presidenza in particolare, e l'esito di questo lavoro è stato uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare che ora andrà all'esame del Parlamento".