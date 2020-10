Cdm approva dl Covid, stop a misure più soft delle Regioni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che delinea la cornice normativa dei provvedimenti per far fronte all'emergenza Covid-19. Il testo introduce l'obbligo di portare sempre con sé le mascherine e prevede anche che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive.