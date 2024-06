Cauzione migranti, decreto: "Da 2.500 a 5.000 euro e valutata caso per caso"

Nel precedente provvedimento, l'importo per la prestazione della garanzia finanziaria era fissato a 4.938 euro e si prevedeva fosse prestata "entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico". Il nuovo decreto stabilisce il termine "entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell'importo determinato dal questore", con la possibilità che sia "prestata per un periodo di ventotto giorni, anche da parenti dello straniero in linea retta o collaterale entro il terzo grado, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato dell'Unione europea".