Caso Siri, è il giorno della resa dei conti in Cdm

E' il giorno della resa dei conti per il caso Siri. In Cdm Conte proporrà la revoca, a meno che il sottosegretario leghista non si dimetta prima. "La Lega non arrivi alla conta, è l'ultimo appello", ha detto di Di Maio. Salvini fa sapere che, se ci sarà voto, si opporrà alla revoca, ma che poi si andrà avanti. Interrogato l'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione per aver "promesso o dato" a Siri 30mila euro. Il verbale è stato secretato.