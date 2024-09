Caso Sangiuliano, Boccia: "Non ho spiato il ministro" | "Mi spiace per le dimissioni, meritava quel posto"

Nel corso dell'intervista Maria Rosaria Boccia ha anche detto che in questa situazione ci sarebbero altre donne coinvolte che lei però non vorrebbe tirare in ballo. "Chiedo al ministro di dire la verità. In questa verità non ci siamo solo io e il Ministro - ha affermato -, sono coinvolte tante donne che non stiamo menzionando. Chiedo al ministro di dire la verità su di noi". "Io penso che tutta questa situazione si debba spegnere il più presto possibile, senza fare ulteriore male a nessuno e senza coinvolgere persone che fino a oggi non sono state coinvolte - ha proseguito -. Non è rispettoso dirlo e che il Ministro continui a dire cose inesatte, allargando sempre più il cerchio della menzogna e delle persone che potrebbero entrare in questo baratro. Non voglio essere buttata per coprire altre cose. Non ci sto".