Caso Sangiuliano-Boccia, anche la Corte Conti "controlla": "Sono in corso valutazioni"

Non è ancora arrivato in Procura, a Roma, l'esposto del parlamentare di Avs, Angelo Bonelli sulla vicenda che coinvolge il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I pm di piazzale Clodio, spiegano i vertici dell'ufficio giudiziario guidato da Francesco Lo Voi, nel momento in cui l'incartamento sarà alla loro attenzione procederanno formalmente all'apertura di un fascicolo, eventualmente in una prima fase a modello 45 (ossia senza indagati e ipotesi di reato) per poi affidare delega per effettuare indagini. Nell'esposto il parlamentare ipotizza i reati di indebita destinazione di denaro pubblico e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Lo stesso ministro ha annunciato la volontà di presentare una denuncia a carico di Maria Rosaria Boccia. In base a quanto si apprende al momento non ci sarebbero fascicoli aperti a Roma sulla vicenda.