Caso Pozzolo, Renzi chiede a Delmastro di fare il test del Dna | Il sottosegretario: "Lo querelo"

"Se Renzi ha qualcosa da dire vada in procura", ha detto a Biella il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. E Renzi di cose da dire ne ha parecchie. "Andrea Delmastro Dellevedove e la sorella Francesca si sottopongano al test del Dna per escludere che sia loro la traccia trovata sul minirevolver che ha sparato e ferito a Capodanno il cognato del caposcorta", ha detto il leader di Italia Viva, aggiungendo di avere voluto "lanciare un assist al sottosegretario alla Giustizia".

Renzi a Biella, città dello sparo di Capodanno

Renzi si trova a Biella, città di Delmastro e teatro dell'incidente di Capodanno che ha per protagonista il deputato Fdi Pozzolo, per la presentazione del suo libro. "Faccio una proposta precisa che metteremo per iscritto e che vuole essere un gesto di pace nei confronti di Delmastro. Se loro sono tranquilli e su quella pistola il loro Dna non c'è, allora escono dalla vicenda subito e il problema è risolto. Sarà poi Pozzolo a raccontare il perché", ha spiegato l'ex premier.