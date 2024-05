Caso Open, Senato: "No al sequestro delle chat di Renzi"

Nell'ambito del processo sui presunti finanziamenti illeciti alla Fondazione Open, il Senato ha respinto la richiesta della procura di Firenze di sequestrare la corrispondenza elettronica di Matteo Renzi.

Tecnicamentem l'aula ha approvato la relazione della giunta per le immunità per respingere la richiesta della procura di Firenze. I sì alla relazione sono stati 112, i no 18 (da parte del gruppo di M5s) e gli astenuti 3.