Caso Liguria, Toti a "Quarta Repubblica": "Colpa è della politica che ha abdicato al suo ruolo"

"Non siamo stati noi a tenere in ostaggio la Liguria, sono stati i magistrati a mettere in carcere la Liguria in qualche modo, noi saremmo tornati ben volentieri al nostro lavoro - ha aggiunto Toti, motivando le sue dimissioni -. Quando capisci che la tua controparte non sente ragioni, se non quelle che saranno in un'aula di giudizio, a un certo punto le amministrazioni devono andare avanti. Stupisce onestamente un'opposizione, che c'è passata, e una politica in generale senza eccezioni che non ha capito che prima Mani Pulite poi l'era Monti-Severino con i reati contro i colletti bianchi, ha costruito leggi che volendole interpretare portano a far sì che tu possa essere un corrotto o un corruttore per un atto di cui avevi diritto".