Caso Diciotti, in Giunta la richiesta autorizzazione a procedere per Salvini

Vertice di un'ora nella notte a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sui due fronti caldi dell'immigrazione: Diciotti e Sea Watch. Oggi in Giunta immunità del Senato al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, col premier che martedì si è assunto la responsabilità politica della gestione dello sbarco.

I tempi non saranno lunghissimi: l'iter non durerà più di 15 giorni, poi la Giunta approverà una relazione da inviare all'Aula, chiamata a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del vicepremier.



L'assist di Conte, intervenuto per prendersi tutta la responsabilità della decisione de governo sulla Diciotti, ha di certo valore politico ma non può evitare che la Giunta prima, e poi l'Aula di Palazzo Madama si esprimano su Salvini.