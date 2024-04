Caso Bari, Conte: Pd ci rispetti, avevo avvertito Schlein

"Non accettiamo mancanze di rispetto e nessuno si può permettere di dire che il Movimento 5 stelle è sleale o alludere a questo.

Mercoledì scorso avevo avvertito in una lunga telefonata la segretaria Schlein che la situazione a Bari si stava compromettendo e, se ci fossero state nuove inchieste, noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, GIuseppe Conte, commentando le reazioni del Pd alla decisione di annullare le primarie del centrosinistra per la candidatura a sindaco di Bari. "È successo con una nuova inchiesta che ha per oggetto l'inquinamento del voto, il voto di scambio, la cosa diventa sempre più seria, far finta di nulla non è possibile", ha aggiunto Conte.