Caso Ama, Raggi: "Nessuna pressione, rabbia per chi non ha lavorato"

Non c'è stata "nessuna pressione, ma solo tanta rabbia per chi non ha fatto bene il lavoro per il quale era pagato". Così si difende il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo le notizie sul caso Ama. "Me la prendo duramente con l'ex amministratore delegato dell'Ama - continua - perché ci sono i rifiuti in strada e non lo posso accettare. Sono incazzata quando vedo chi pensa a prendere i premi aziendali piuttosto che a pulire la città".