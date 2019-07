Caso affidi illeciti,Miur:stop accreditamento associazione coinvolta

Dopo i fatti di Bibbiano il 17 luglio il Miur ha sospeso dalla piattaforma per la formazione degli insegnanti l'associazione "Hansel e Gretel", coinvolta nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti. Lo stesso è avvenuto per quanto riguarda l'utilizzo della Carta del docente, strumento usato dagli insegnanti per comprare anche alcuni corsi di formazione.